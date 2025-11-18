Силовики доставили в полицию взявшего заложников россиянина

МВД подтвердило задержание взявшего заложников мужчины в Первоуральске

Дебошир из Первоуральска Свердловской области, взявший заложников в квартире, задержан и доставлен в местное отделение полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Мужчина находится в территориальном отделе полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительным данным, от его действий никто не пострадал.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. Инициирована проверка по факту случившегося инцидента. Когда ее завершат, будет принято соответствующее процессуальное решение, заключили в МВД.

Ранее сообщалось, что не менее 50 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Первоуральске из-за захватившего заложников мужчины. Момент задержания дебошира попал на видео очевидцев. По словам свидетелей, правонарушителя буквально выволокли из окна, «как мешок с картошкой».