Стало известно о подготовке переговоров США и России

Reuters: США работают над переговорами с Россией по урегулированию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Белый дом продолжает работать над переговорами с Россией о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Неназванный американский чиновник подчеркнул, что администрация США «определенно работает» над переговорным процессом по Украине. Однако подготовка к диалогу не попала в центр внимания новостей из-за большого числа событий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британцы, написав статью в газете The Financial Times о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, пытались сорвать мирный переговорный процесс по Украине. Она напомнила, что британцы уже сорвали достигнутые соглашения в 2022 году, которые «вот-вот должны были выйти и появиться на свет».

    Стало известно о подготовке переговоров США и России

