В России ответили на вопрос о готовности возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

Депутат Журова: Россия всегда готова к переговорам, если они несут конструктив
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Россия всегда готова к переговорам, если они несут конструктив, заявила «Ленте.ру» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя возможность возобновлении встреч делегаций в Стамбуле.

Ранее стало известно, что власти Турции хотят возобновить российско-украинские переговоры в столице страны.

Турция может предложить площадку, но желание возобновить переговоры должно быть и у России, и у Украины, обратила внимание депутат.

«Буквально еще недавно мы все слышали немножко другую риторику из уст [президента Украины Владимира] Зеленского, но сегодня свершилось какое-то чудо. Я удивляюсь, он ли это говорит. Я увидела здравую позицию, готовую к переговорам, из его уст, но надолго ли?» — поделилась Журова.

Ранее Зеленский сообщил, что отправится в Турцию, где намерен активизировать переговоры об окончании конфликта. По его словам, у Киева есть наработанные решения, которые украинская сторона представит партнерам на встрече.

Известно, что для участия в переговорах с Зеленским в Турцию также прибудет спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

