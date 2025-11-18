Тренер сборной России раскрыл причину непопулярности российских вратарей в Европе

Кафанов: Наших футболистов было бы больше за границей, если бы были еврокубки

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов раскрыл причину, по которой российских вратарей нечасто приглашают играть в зарубежные клубы. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Кафанова, если бы команды из России не были отстранены от участия в международных турнирах, российских голкиперов бы чаще приглашали играть в Европе.

«Наши пять клубов могли бы играть в еврокубках, и мы бы видели, как наши пять вратарей выступают против сильных европейских команд, сравнивали бы их с европейскими голкиперами. Если бы были еврокубки, за границей было бы еще больше наших вратарей», — отметил он.

Ранее Кафанов дал совет вратарю ПСЖ и российской национальной команды Матвею Сафонову по поводу его личной жизни. Специалист призвал голкипера решить проблемы с бывшей женой.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России от международных турниров в 2022 году. Российская команда принимает участие только в товарищеских матчах.