В Европе заявили о мрачной реальности для Запада из-за нового оружия России

Daily Express: Запад столкнулся с мрачной реальностью из-за нового оружия России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Западные страны столкнулись с мрачной реальностью из-за объявлений Москвы о новом оружии России. Об этом заявила британская газета The Daily Express (DE).

В материале утверждается, что в России создается «новое оружие Судного дня», способное за считаные минуты превращать в пустоши западные города. «Российские ученые продвигаются вперед, создавая пугающие ядерные системы, которые больше напоминают истории из фантастических произведений о конце света, чем современную военную реальность», — написали в европейском издании.

Утверждается, что наибольшую обеспокоенность вызывает российский беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон». «Как будто этого было недостаточно, в прошлую субботу [президент России Владимир] Путин представил новую устрашающую атомную подводную лодку ["Хабаровск"], которая предназначена для перевозки "Посейдона"», — добавили журналисты.

В издании напомнили, что в России в октябре успешно завершились испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Ранее сообщалось, что в НАТО посчитали ракеты «Буревестник» серьезной угрозой безопасности. Об этом заявило немецкое издание Bild со ссылкой на секретный отчет Североатлантического альянса.

Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ракету «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» прорывными технологиями мирового уровня. При этом он подчеркнул, что Соединенным Штатам не следует путать испытания «Посейдона» и «Буревестника» с ядерными.

