В Госдуме назвали главных виновников в расправе матери над шестилетним сыном в Балашихе

Останина: В расправе над мальчиком в Балашихе виноваты органы опеки и врачи
Основная ответственность в расправе матери над шестилетним сыном в Балашихе лежит на органах опеки, врачах-психиатрах и родственниках ребенка. Главных виновников произошедшего назвала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Shot, опубликованной в Telegram.

По мнению парламентария, действия врачей и органов опеки можно рассматривать как полный непрофессионализм. «Первые, кто должен был отреагировать, — органы опеки. Но не увидеть неблагополучие — это сознательно надеть розовые очки, чтобы лишний раз не заморачиваться», — сказала она.

Останина также подчеркнула, что мать россиянки, расправившейся с сыном, должна была заметить, что та употребляет наркотики и имеет психические отклонения.

Ранее стало известно, что в отношении сотрудников социальных служб Балашихи также возбудили уголовное дело. По данным СМИ, сотрудники управления соцразвития знали о проблемах в семье, а также о том, что мать состоит на учете у врача и уже проявляла агрессию к своему сыну. Теперь их обвиняют в халатности.

17 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли рюкзак с головой шестилетнего мальчика. В расправе над ребенком призналась его мать, которая оказалась наркозависимой и страдающей психическими заболеваниями.

