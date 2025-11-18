В Госдуме объяснили заявление Зеленского о перезапуске переговоров с Россией

Чепа: Зеленский говорит о диалоге с Россией, чтобы отвлечь внимание от коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возобновлении диалога с Россией, чтобы отвлечь внимание украинцев от коррупционного скандала в стране. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.ру».

Ранее Зеленский объявил о визите в Турцию для перезапуска переговоров с Россией. По его словам, у Киева есть наработанные решения по урегулированию конфликта на Украине, которые он готов предложить партнерам.

Комментируя слова украинского президента, Чепа заявил, что Зеленского подталкивают к диалогу с Россией США и Европа. «Дальше, что подталкивает, это события на фронтах. Они очень негативно сказываются. И следующее, что его подталкивает, это коррупционный скандал», — объяснил депутат.

По его словам, Зеленский пытается переключить внимание граждан Украины на «резкие действия на фронтах, либо вот какой-то процесс переговоров».

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что Россия всегда готова к переговорам, если они несут конструктив.