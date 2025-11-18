Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:47, 18 ноября 2025Силовые структуры

За покровительство бывшего вице-премьера российского региона запросили 14 лет

Прокурор запросил 14 лет колонии экс-вице-премьеру Башкирии Марзаеву за взятку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ленинском районном суде Уфы прошли прения сторон по уголовному делу исполняющего обязанности вице-премьера правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Прокурор запросил для подсудимого 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 560 миллионов рублей и конфискацией имущества.

По версии следствия, за покровительство Марзаев с декабря 2023 года по апрель 2024 года получил через посредника часть взятки в размере 37 миллионов рублей от руководства коммерческой фирмы. Чиновник обещал содействие с заключением контрактов на работы в сфере дорожного хозяйства в Уфе.

Посредником при передаче взятки выступил экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. Именно он дал показания против Марзаева.

Басманный районный суд Москвы арестовал Марзаева осенью 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Самолет выкатился за пределы ВПП в российском аэропорту

    Россиянам рассказали о размере пособия по больничному листу в 2026 году

    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о перезапуске переговоров

    В Кремле заявили о последствиях для Киева после одного события

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости