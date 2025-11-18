За покровительство бывшего вице-премьера российского региона запросили 14 лет

Прокурор запросил 14 лет колонии экс-вице-премьеру Башкирии Марзаеву за взятку

В Ленинском районном суде Уфы прошли прения сторон по уголовному делу исполняющего обязанности вице-премьера правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Прокурор запросил для подсудимого 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 560 миллионов рублей и конфискацией имущества.

По версии следствия, за покровительство Марзаев с декабря 2023 года по апрель 2024 года получил через посредника часть взятки в размере 37 миллионов рублей от руководства коммерческой фирмы. Чиновник обещал содействие с заключением контрактов на работы в сфере дорожного хозяйства в Уфе.

Посредником при передаче взятки выступил экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. Именно он дал показания против Марзаева.

Басманный районный суд Москвы арестовал Марзаева осенью 2024 года.