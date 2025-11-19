Аршавин обратился к Адвокату после выхода Кюрасао на чемпионат мира — 2026

Аршавин поздравил тренера Адвоката с выходом Кюрасао на чемпионат мира — 2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился к тренеру Дику Адвокату, нынешнему наставнику сборной Кюрасао, после исторического выхода команды на чемпионат мира по футболу 2026 года. Его слова приводит «Чемпионат».

Аршавин поздравил Адвоката и заявил, что тот, несмотря на солидный возраст и неоднократные попытки завершить карьеру, вновь подтвердил свой высокий тренерский уровень, подарив настоящий праздник стране.

Сборная Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира. Команда заняла первое место в своей отборочной группе зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Численность населения Кюрасао — около 156 тысяч человек, что делает ее самой малонаселенной страной, сборная которой примет участие в чемпионате мира. Ранее подобный рекорд принадлежал Исландии, в которой проживает 390 тысяч человек.