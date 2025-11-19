Бывший СССР
Глава офиса Зеленского рассказал о поездке по возобновлению переговоров

Ермак прибыл в Турцию вместе с Зеленским
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Турцию вместе с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что все запланированные встречи с участием украинской делегации проходят по графику. Он добавил, что постоянно поддерживает связь с представителями администрации президента США Дональда Трампа, включая его спецпредставителя Стива Уиткоффа.

Как заявлял президент Украины, визит в Турцию был назначен для активизации переговоров по окончанию конфликта. В Анкаре Владимир Зеленский должен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее стало известно, что в Турции президент Украины также увиделся с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывшим министром обороны и главой украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустемом Умеровым. Некоторые обвиняют его в попытке бежать из страны на фоне коррупционного скандала.

