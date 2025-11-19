Названо неоспоримое доказательство происхождения летящего к Земле «инопланетного корабля»

Астрофизик Ави Леб назвал неоспоримое доказательство искусственности 3I/ATLAS

Гарвардский астрофизик Ави Леб назвал неоспоримое доказательство того, что межзвездный объект 3I/ATLAS является инопланетным кораблем, летящим к Земле. Об этом он написал на платформе Medium.

Объект вторгся в Солнечную систему несколько месяцев назад. Хотя большинство специалистов считают его межзвездной кометой, Ави Леб не исключает, что 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение. На это, по его мнению, указывают странные особенности 3I/ATLAS. В частности, изменение его траектории после приближения к Солнцу и отсутствие гигантского хвоста, предсказанного вычислениями.

Леб отмечает, что на первых снимках 3I/ATLAS после прохода за Солнцем заметны выбросы материи, направленные как по направлению его движения, так и против него. При этом они сохраняют форму и не рассеиваются, несмотря на быстрое вращение объекта, который каждые 16,16 часа совершает оборот вокруг собственной оси. Астрофизик считает это еще одним доводом в пользу своей гипотезы.

В то же время Леб подчеркивает, что рано говорить об искусственном происхождении 3I/ATLAS с полной уверенностью. На гипотетической шкале, где ноль — это объект естественного происхождения, а десять — несомненно искусственный аппарат, он по-прежнему дает ему лишь четыре балла.

По словам Леба, если в ближайшие недели выяснится, что изменения скорости или массы 3I/ATLAS не соответствуют предсказанным для кометы, баллов станет больше. Если же возле Земли или Марса будут обнаружены другие объекты, связанные с прохождением 3I/ATLAS через Солнечную систему, оценка вырастет до максимума — десяти баллов. Такие объекты Леб считает неоспоримым доказательством искусственного происхождения 3I/ATLAS.

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.