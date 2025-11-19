Глава МО Британии обвинил корабль РФ «Янтарь» в наведении лазеров на самолеты

Глава Министерства обороны (МО) Великобритании Джон Хили в ходе пресс-конференции обратился к России и российскому лидеру Владимиру Путину. Причиной этого стали якобы действия корабля «Янтарь» в британских водах.

По его словам, «Янтарь» якобы является частью российского флота, созданной для того, чтобы подвергать риску европейскую подводную инфраструктуру, а также для наблюдений в мирное время и диверсий в военное.

Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если «Янтарь» отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы Джон Хили министр обороны Великобритании

Российский корабль обвинили в «лазерной атаке»

Кроме того, Хили заявил, что российский корабль якобы занимается картографированием подводных кабелей и направляет лазерные лучи на пилотов военно-воздушных сил (ВВС) королевства, находясь вблизи британских берегов.

«Очевидно, что все, что мешает, нарушает работу или подвергает риску пилотов британских военных самолетов, крайне опасно», — заявил министр.

Джон Хили Фото: Stefan Rousseau / PA via AP, Pool

При этом он отметил, что Лондон впервые слышит о подобных действиях российского корабля «Янтарь», направленных против британских ВВС. «Мы относимся к этому крайне серьезно», — заверил Хили.

Хили и раньше обвинял «Янтарь» в шпионаже

В начале 2025 года Министерство обороны Великобритании отправило два корабля следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш. Глава ведомства ради этого изменил правила ведения боевых действий британского флота.

«Я изменил Правила ведения боевых действий Королевского флота, чтобы наши военные корабли могли приблизиться к "Янтарю" и лучше отслеживать его», — заявил Хили.

Джон Хили Фото: UK MOD Crown / Sgt Tim Hammond / Handout via Reuters

Он утверждал, что это судно якобы используется для сбора разведданных и шпионажа, а также собирает сведения о критически важной подводной инфраструктуре страны. При этом Хили отметил, что корабль не нарушал международные правила навигации.

Также в Британии заявили, что военные силы оперативного развертывания страны «готовы высаживаться на российские корабли у побережья Великобритании и задерживать их, если будут иметься доказательства, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели».