МИД Польши пообещал ответить на подрыв железной дороги

Глава МИД Сикорский: Польша ответит на подрыв железной дороги

Польша ответит на подрыв на железной дороге, ведущей на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, передает Reuters.

Глава МИД заверил, что Варшава ответит на инцидент «не только дипломатическими» методами. По его словам, ответных мер со стороны Польши следует ожидать «в ближайшие несколько дней».

Ранее бывший заместитель главы Агентства внутренней безопасности Польши, полковник Яцек Монка призвал Варшаву действовать беспощадно после диверсии на железной дороге.

18 ноября премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что подрыв на железнодорожных путях совершили граждане Украины.