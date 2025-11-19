Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:38, 19 ноября 2025Мир

МИД Польши пообещал ответить на подрыв железной дороги

Глава МИД Сикорский: Польша ответит на подрыв железной дороги
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польша ответит на подрыв на железной дороге, ведущей на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, передает Reuters.

Глава МИД заверил, что Варшава ответит на инцидент «не только дипломатическими» методами. По его словам, ответных мер со стороны Польши следует ожидать «в ближайшие несколько дней».

Ранее бывший заместитель главы Агентства внутренней безопасности Польши, полковник Яцек Монка призвал Варшаву действовать беспощадно после диверсии на железной дороге.

18 ноября премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что подрыв на железнодорожных путях совершили граждане Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    Польша объявила о закрытии последнего консульства России в стране

    Аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от «первого лица»

    На Западе признали необходимость залезть в долги ради Украины

    В Подмосковье из незаконного оборота изъяли почти 8 тысяч бутылок алкоголя

    На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

    Глава офиса Зеленского рассказал о поездке по возобновлению переговоров

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским

    Арестованы обвиняемые в покушении на вора в законе Пызу на похоронах в Абхазии

    Раскрыто состояние Ларисы Долиной перед дачей показаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости