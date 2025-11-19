Бывший СССР
На Украине после коррупционного скандала назначили и.о. министра энергетики

Минэнерго: Правительство Украины назначило Некрасова и.о. министра энергетики
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Украины назначило главой Минэнерго страны первого заместителя министра Артема Некрасова. Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале.

«Исполнение обязанностей министра энергетики Украины возложено на первого заместителя министра Артема Некрасова. Соответствующее распоряжение правительство одобрило на своем заседании сегодня», — говорится в заявлении ведомства.

Чиновник отметил, что вступает в должность в самый сложный отопительный сезон в истории страны. Он пообещал приложить все усилия, чтобы справиться с имеющимися вызовами до того, как парламент определится с кандидатурой нового главы Минэнерго.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра энергетики Светлану Гринчук. Также парламент поддержал увольнение министра юстиции Германа Галущенко.

