Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
02:42, 19 ноября 2025Спорт

Определены напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026 европейские команды

Стали известны европейские сборные, напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Завершился отборочный тур на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. По его результатам 12 команд от Европы получили право выступить на соревнованиях напрямую. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, путевку на чемпионат мира заполучили сборные Англии, Франции, Испании, Германии, Норвегии, Швейцарии, Португалии, Шотландии, Нидерландов, Бельгии, Хорватии и Австрии.

В дальнейшем предстоят стыковые матчи между еще 12 сборными, которые заняли вторые места в своих группах. За право сыграть на чемпионате мира поборются Италия, Польша, Дания, Чехия, Ирландия, Косово, Албания, Украина, Турция, Босния и Герцеговина, Словакия и Уэльс.

Также во втором раунде европейской квалификации будут участвовать команды Румынии, Швеции, Северной Ирландии и Северной Македонии. Они выиграли в группах в Лиге наций. Матчи состоятся в марте следующего года.

Ранее главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль обвинил команду Демократической Республики Конго в использовании колдовства во время отборочного матча на чемпионат мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о массированной атаке Харькова

    В США назвали условие для ухода Зеленского со своего поста

    Определены напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026 европейские команды

    Фицо попросил генсека НАТО усилить ПВО страны

    В Британии указали на потерю Зеленским связи с реальностью

    В украинской области ввели режим радиационной угрозы

    Россиянам назвали недооцененный дешевый салат

    Мосгорсуд пересмотрит приговор российскому автоблогеру

    Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня

    Тюремная медсестра влюбилась в заключенного и стала наркоторговкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости