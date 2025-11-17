Тренер сборной Нигерии по футболу обвинил соперников в колдовстве

Тренер сборной Нигерии по футболу Шелль обвинил команду из Конго в колдовстве

Главный тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль обвинил команду Демократической Республики Конго в использовании колдовства во время отборочного матча на чемпионат мира-2026. Об этом сообщает ESPN.

Шелль рассказал журналистам, что во время серии пенальти игроки Конго делали некие странные действия руками и предположил, что это был некий магический ритуал. «Во время всех назначений пенальти парень из Конго каждый раз творил что-то вроде вуду. Так вот почему мне было немного неспокойно после этого», — заявил тренер.

16 ноября сборная Нигерии уступила Конго в матче плей-офф африканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года по пенальти со счетом 4:3. Проигрыш лишил нигерийскую команду возможности отобраться на чемпионат мира.

