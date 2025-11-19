Оценены шансы Овечкина забить гол в следующем матче НХЛ

Букмекеры в 41 процент оценили шансы Овечкина забить «Эдмонтону» в матче НХЛ

Букмекеры оценили шансы российского капитана и нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забить гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщает «Чемпионат».

Букмекеры оценили возможность хоккеиста забросить шайбу с коэффициентом 2.40, что соответствует вероятности порядка 41 процента. Если капитан столичной команды наберет хотя бы одно очко, ставка сыграет с коэффициентом 1.55.

По оценке букмекеров, фаворитом встречи считаются канадцы — победа «Эдмонтона» оценивается коэффициентом 2.20, тогда как успех «Вашингтона» в основное время идет с коэффициентом 2.80. Возможная ничья и переход в овертайм — за 4.40.

Встреча пройдет в Вашингтоне в ночь на 20 ноября. Начало — в 03:00 по московскому времени.