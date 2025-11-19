Россиянам напомнили о нюансах получения налогового вычета при покупке жилья

Депутат Колунов: Получить налоговый вычет при покупке жилья можно раз в жизни

Россияне могут получить налоговый вычет при покупке жилья только раз в жизни. Кроме того, есть и другие нюансы получения этой выплаты, напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

Так, для того, чтобы вернуть себе часть денег, необходимо иметь российское гражданство, официально работать и платить НДФЛ. «Россияне могут получить имущественный вычет только один раз и высчитывается он не с любой потраченной суммы, а по установленным лимитам: два миллиона рублей для покупки или строительства жилья и три миллиона рублей — при погашении процентов по ипотеке», — сказал Колунов.

При этом под имущественный вычет подпадают не только покупка жилья, но и его строительство, а также приобретение земли под индивидуальное жилищное строительство. Однако получить выплату не получится, если жилье было куплено у родственников — супруга, родителей, детей, братьев и сестер.

Также получить вычет нельзя, если квартира была получена в наследство. Однако здесь есть исключение — если наследник получил взятую в ипотеку квартиру и вынужден самостоятельно ее выплачивать, то он может претендовать на вычет.

Ранее генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов предложил распространить возможность получить налоговый вычет на рынок аренды недвижимости.