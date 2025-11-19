Россиянин поставил 50 рублей на футбольные матчи и выиграл 1,2 миллиона

Игрок поставил 50 рублей на матчи Кубка ассоциации Англии и выиграл 1,2 миллиона

Клиент букмекерской компании поставил всего 50 рублей на экспресс из 12 матчей Кубка Футбольной ассоциации Англии среди полулюбительских команд и выиграл 1,2 миллиона. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Коэффициенты на отдельные события варьировались от 1,62 до 3,70. Отмечается, что один матч с выбранным коэффициентом 2,50 был перенесен.

Наиболее драматичными оказались исходы сразу нескольких матчей: ничья «Бишопс» и «Чешант» определилась на 86-й минуте, решающий гол в игре «Питерборо» против «Оксфорда» был забит за минуту до конца основного времени, а «Юнайтед оф Манчестер» вырвал победу на шестой компенсированной минуте второго тайма.

Ранее клиент букмекерской компании поставил 20 тысяч рублей на сборную Ирландии в матче чемпионата мира по футболу 2026 года против Венгрии. Благодаря забитому голу сборной Ирландии на последних секундах встречи россиянин выиграл миллион рублей.