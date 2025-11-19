Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:52, 19 ноября 2025Спорт

Россиянин поставил 50 рублей на футбольные матчи и выиграл 1,2 миллиона

Игрок поставил 50 рублей на матчи Кубка ассоциации Англии и выиграл 1,2 миллиона
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Клиент букмекерской компании поставил всего 50 рублей на экспресс из 12 матчей Кубка Футбольной ассоциации Англии среди полулюбительских команд и выиграл 1,2 миллиона. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Коэффициенты на отдельные события варьировались от 1,62 до 3,70. Отмечается, что один матч с выбранным коэффициентом 2,50 был перенесен.

Наиболее драматичными оказались исходы сразу нескольких матчей: ничья «Бишопс» и «Чешант» определилась на 86-й минуте, решающий гол в игре «Питерборо» против «Оксфорда» был забит за минуту до конца основного времени, а «Юнайтед оф Манчестер» вырвал победу на шестой компенсированной минуте второго тайма.

Ранее клиент букмекерской компании поставил 20 тысяч рублей на сборную Ирландии в матче чемпионата мира по футболу 2026 года против Венгрии. Благодаря забитому голу сборной Ирландии на последних секундах встречи россиянин выиграл миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал новый мирный план США

    Тарасова обвинила главу МОК во лжи

    Трамп назвал США горсткой дураков

    Трамп назвал конфликт на Украине бредовым

    В мирном плане США по Украине заметили пункт про иностранные войска

    На танкере с российским экипажем моряк погиб от отравления

    Киев вернул России тело пленного бойца с вырезанным сердцем

    Спецпосланник Трампа по Украине уйдет в отставку

    В Киеве раскрыли реакцию на план США по Украине

    Трамп заявил о разочаровании в Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости