Российскую «Квазимачту» усилят

«Калашников»: Защиту от РЭБ российского дрона-разведчика «Квазимачта» усилят
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Защиту российского дрона-разведчика «Квазимачта» от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) усилят. Об этом в ходе выставки Dubai Airshow 2025 в ОАЭ сообщил ТАСС директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах.

«Сейчас мы ведем работу по улучшению характеристик "Квазимачты" для защиты от электромагнитного подавления сигналов и других вещей», — сказал руководитель.

В августе обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу отметил, что «Квазимачта» является самым передовым российским оптоволоконным дроном.

Таким образом автор прокомментировал сделанное в том же месяце высказывание Рокеаха о том, что в зону специальной военной операции поставляют способные до 20 суток висеть в воздухе беспилотники «Квазимачта».

