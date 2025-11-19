Состояние подорвавшегося на мине-ловушке школьника из Подмосковья изменилось

«МК»: Подорвавшегося на мине школьника из Красногорска готовят к выписке

Девятилетнего школьника из подмосковного Красногорска, подорвавшегося на замаскированной под деньги мине-ловушке, готовят к выписке из Детского центре имени Рошаля. Об изменении его состояние пишет «МК».

По информации издания, теперь мальчику, лишившемуся четырех пальцев, предстоит протезирование.

Как рассказала мать пострадавшего, ее сын находится в позитивном настроении и хочет двигаться. «Настроение приподнятое, хотя, конечно, переживает о случившемся. По выписке пока не могу сказать — предварительно, следующий вторник», — сообщила она.

Женщина добавила, что школьник увлекается вокалом и начал петь прямо в палате, что говорит о его хорошем эмоциональном состоянии.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала о непреходящем болевом синдроме у пострадавшего школьника, из-за чего врачи держали его в сонном состоянии.

Девятилетний мальчик из подмосковного Красногорска подорвался на замаскированной мине, когда шел на тренировку. Ребенок заметил на земле деньги и решил их поднять, после чего произошел мощный взрыв, сильно повредивший ему руки. Медикам пришлось ампутировать пострадавшему часть пальцев.