Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:45, 19 ноября 2025Россия

Состояние подорвавшегося на мине-ловушке школьника из Подмосковья изменилось

«МК»: Подорвавшегося на мине школьника из Красногорска готовят к выписке
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Девятилетнего школьника из подмосковного Красногорска, подорвавшегося на замаскированной под деньги мине-ловушке, готовят к выписке из Детского центре имени Рошаля. Об изменении его состояние пишет «МК».

По информации издания, теперь мальчику, лишившемуся четырех пальцев, предстоит протезирование.

Как рассказала мать пострадавшего, ее сын находится в позитивном настроении и хочет двигаться. «Настроение приподнятое, хотя, конечно, переживает о случившемся. По выписке пока не могу сказать — предварительно, следующий вторник», — сообщила она.

Женщина добавила, что школьник увлекается вокалом и начал петь прямо в палате, что говорит о его хорошем эмоциональном состоянии.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщала о непреходящем болевом синдроме у пострадавшего школьника, из-за чего врачи держали его в сонном состоянии.

Девятилетний мальчик из подмосковного Красногорска подорвался на замаскированной мине, когда шел на тренировку. Ребенок заметил на земле деньги и решил их поднять, после чего произошел мощный взрыв, сильно повредивший ему руки. Медикам пришлось ампутировать пострадавшему часть пальцев.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    Зеленского вынудят принять мирный план России и США

    В элитном ЖК в центре Москвы произошел пожар

    Волгоград переименовали в Сталинград

    Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

    В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

    Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

    Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

    В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

    Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости