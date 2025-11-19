Мир
05:18, 19 ноября 2025Мир

Трамп поблагодарил Россию за голосование по резолюции по Газе

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за отказ голосовать против американской резолюции по сектору Газа в Совете безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН). Слова главы Белого дома приводит РИА Новости.

«Китай, который был против, воздержался и не проголосовал против, и Россия, которая тоже была против, не проголосовала против. Мы это ценим», — заявил Трамп.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, предложенную США, в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ поддержали 13 членов СБ ООН из 15, поскольку Россия и Китай приняли решение воздержаться от голосования.

