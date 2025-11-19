Тюремная медсестра влюбилась в заключенного и стала наркоторговкой

В Великобритании сотрудница тюрьмы торговала наркотиками ради заключенного

В Великобритании сотрудницу тюрьмы отправили за решетку за контрабанду наркотиков, оружия и телефонов. Об этом сообщает «Би-би-си».

40-летняя Эми Хэтфилд работала медсестрой в психиатрическом отделении тюрьмы Lindholme. Там она познакомилась с осужденным по имени Джозеф Уиттингэм и вскоре влюбилась в него. Мужчина ответил ей взаимностью.

Пара стала строить планы на совместное будущее. Уттингэм заявил, что им нужно заработать до его освобождения. Ради заключенного Хэтфилд стала незаконно проносить в тюрьму наркотики, ножи и телефоны и торговать ими среди заключенных. Она организовывала с ними встречи под предлогом психотерапии и передавала запрещенные товары.

Женщину арестовали в 2019 году, после того как поймали с наркотиками стоимостью один миллион фунтов стерлингов (107 миллионов рублей). В 2023 году Хэтфилд приговорили к 10 годам тюрьмы.

Ее возлюбленного не стало в начале 2025 года. На тот момент он все еще находился за решеткой. Обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Из-за любви к заключенному Хэтфилд невольно стала участницей масштабного заговора, охватившего тюрьму Lindholme. В нем участвовали около 17 человек. Среди них — родственники и друзья осужденных, которые занимались контрабандой запрещенных товаров и отмывали полученные деньги.

