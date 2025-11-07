Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 7 ноября 2025Из жизни

Тюремщица занялась оральным сексом с заключенным

В Великобритании тюремщица попала под суд за запретные отношения с заключенным
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании сотрудницу тюрьмы Highpoint в графстве Суффолк обвинили в запретном романе с заключенным. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно обвинению, 46-летняя надзирательница Ребекка Пинкард состояла в тайных отношениях с преступником с апреля по июль 2024 года. За это время она успела прислать ему открытку, а также заняться с ним оральным сексом на службе.

О ее непристойном поведении стало известно специальному подразделению по борьбе с организованной преступностью. Его сотрудники провели расследование, из-за которого тюремщица и попала под суд. На слушании она отказалась признать свою вину.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Известно, что на том же судебном заседании разбиралось дело 42-летнего заключенного тюрьмы Highpoint — Эриона Накди. Его обвинили в хранении мобильного телефона с апреля по июль 2024 года. Предполагается, что Накди и является тем самым любовником Пинкард. Эта информация официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в Великобритании начался суд над бывшей тюремщицей, которая вступила в сексуальную связь с двумя заключенными. Предполагается, что с одним из них она занялась сексом в молельной комнате.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у берегов Сочи. Российская сторона не пускает его в порт

    Трамп раскрыл одно желание США касательно Украины

    Раскрыта полувековая тайна бриллианта Габсбургов

    Пара занялась сексом у водопада и попала за решетку

    Стала известна скрытая опасность жизни в городе для здоровья

    Хейли Бибер снялась в трусах

    Репортер получила выстрел в лицо и выжила

    Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

    Год перехода вузов на новую модель высшего образования назвали

    Выборы мэра Нью-Йорка связали с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости