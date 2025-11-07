Тюремщица занялась оральным сексом с заключенным

В Великобритании тюремщица попала под суд за запретные отношения с заключенным

В Великобритании сотрудницу тюрьмы Highpoint в графстве Суффолк обвинили в запретном романе с заключенным. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно обвинению, 46-летняя надзирательница Ребекка Пинкард состояла в тайных отношениях с преступником с апреля по июль 2024 года. За это время она успела прислать ему открытку, а также заняться с ним оральным сексом на службе.

О ее непристойном поведении стало известно специальному подразделению по борьбе с организованной преступностью. Его сотрудники провели расследование, из-за которого тюремщица и попала под суд. На слушании она отказалась признать свою вину.

Известно, что на том же судебном заседании разбиралось дело 42-летнего заключенного тюрьмы Highpoint — Эриона Накди. Его обвинили в хранении мобильного телефона с апреля по июль 2024 года. Предполагается, что Накди и является тем самым любовником Пинкард. Эта информация официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в Великобритании начался суд над бывшей тюремщицей, которая вступила в сексуальную связь с двумя заключенными. Предполагается, что с одним из них она занялась сексом в молельной комнате.