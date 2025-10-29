Тюремщица занялась сексом с заключенным в молельной комнате

В Великобритании тюремщица вступила в связь с заключенным в молельной комнате

В Великобритании начался суд над бывшей тюремщицей, которая вступила в сексуальную связь с двумя заключенными. Об этом пишет Daily Mirror.

В апреле 23-летнюю Изабель Дейл обвинили в том, что с сентября 2021-го по декабрь 2022 года она завела романы и занималась сексом с 33-летним Шахидом Шарифом и 28-летним Коннором Мани. Кроме того, Шарифу она проносила за решетку наркотики и обеспечила его телефоном. В этом ей помогла другая сотрудница тюрьмы — 27-летняя Лилея Саллис.

27 октября обе девушки предстали перед судом. «19 июля 2022 года Дейл и Шариф были замечены входящими в молельную комнату. Они оставались там четыре минуты, пока двое заключенных стояли на стреме. Потом они вышли из комнаты и направились обратно в свое крыло. При этом Дейл поправляла ремень на бедре», — сказано в заявлении прокурора.

Он также отметил, что в молельной комнате не ведется видеонаблюдение, и надзирательница, скорее всего, занималась там сексом с преступником. Следователи также обнаружили в телефоне Дейл сообщение сексуального характера от Шарифа, присланное после этой встречи, и другие доказательства их связи. Также у суда имеются доказательства неподобающих отношений девушки с Коннором Мани. Никто из обвиняемых пока вины не признал.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вторую за неделю надзирательницу из тюрьмы Dovegate в графстве Стаффордшир уличили в романе с особо опасным заключенным. Под суд попали Сара Барнетт и Хизер Пинчбек.