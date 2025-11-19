В Киеве рассказали о «сигналах» США по урегулированию конфликта

Reuters: Киев получил «сигналы» по урегулированию конфликта от США

Киев получил от США «сигналы» по урегулированию конфликта. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Украина получила «сигналы» о ряде предложений США по прекращению конфликта, которые Вашингтон якобы обсуждал с Россией. По словам источников, Киев не принимал участия в разработке. Содержание этих предложений также не приводится.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты отправили на Украину делегацию во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дрисколлом и начальником штаба армии США генералом Рэнди Джорджем.