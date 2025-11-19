Путешествия
20:04, 19 ноября 2025Путешествия

Женщина отправилась в США ради встречи со знакомым фетишистом и не выжила

KGNS: Британка отправилась в США ради встречи со знакомым фетишистом и не выжила
Алина Черненко

Фото: Anton Prado PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Британка отправилась в США ради встречи со знакомым из интернета и не выжила. Подробностями истории поделился портал KGNS.

Уточняется, что 32-летняя Соня Экселби из Портсмута, Англия, приземлилась в аэропорту Флориды 10 октября и пропустила обратный рейс три дня спустя. После этого власти Великобритании связались с департаментом правоохранительных органов штата и сообщили об исчезновении женщины. Кроме того, они заявили, что у Экселби были диагностированы психические расстройства и она была склонна к суициду.

Американские стражи правопорядка начали расследование и установили связь между пропавшей британкой и 53-летним Дуэйном Холлом, с которым она познакомилась на сайте для фетишистов около двух лет назад. По словам мужчины, Экселби якобы хотела, чтобы ее лишили жизни. Холл называл себя «наставником», желавшим ей «помочь».

Специалисты также выяснили, что подозреваемый забрал британку из аэропорта и отвез в арендованную на Airbnb квартиру. Там он несколько раз занимался с ней сексом и записывал происходившее на видео. Следователи просмотрели ролик и увидели, что женщина на нем была вся в синяках. На видео Холл спрашивает у Экселби, почему она здесь.

«Потому что я ужасный человек, — отвечает она. — Я раздавила всех, кто меня когда-либо любил».

Американец продолжал задавать ей вопросы, пытаясь добиться согласия на причинение ей вреда. Детективы описали поведение героини ролика как «колеблющееся» и «явно расстроенное». Они также узнали о сообщении, которое Экселби отправила другу на следующий день после приезда в США. В нем она выразила сожаление, что находится с Холлом в арендованном доме. По мнению следователей, послание свидетельствовало о том, что «Холл контролировал ее, она была напугана и совершила ошибку».

17 октября, шесть дней спустя после исчезновения британки, ее останки нашли в лесу в округе Мэрион. Вскрытие показало, что кончина наступила в результате четырех ножевых ранений. Полицейские обыскали дом Холла и нашли в нем нож со следами ДНК жертвы. Его арестовали по обвинениям в похищении человека, покушении на жизнь, мошенничестве с кредитными картами и незаконном использовании средств связи. В настоящий момент он содержится в тюрьме округа Мэрион без права внесения залога.

Ранее отдыхавшая в Индонезии туристка стала жертвой сотрудника отеля. Мужчина и его бывший коллега сговорились и расправились над женщиной в ее номере.

    Все новости