22:39, 20 ноября 2025Спорт

Бывший футболист сборной России назвал фаворита дерби между ЦСКА и «Спартаком»

Дмитрий Сычев: Для меня ЦСКА является фаворитом дерби со «Спартаком»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев назвал фаворита дерби между ЦСКА и «Спартаком». Его мнение приводит Odds.ru.

По словам Сычева, на бумаге армейцы выглядят фаворитами противостояния. «"Спартак", если реализует весь свой потенциал и главный тренер достучится до игроков в плане эмоций, думаю может преподнести сюрприз», — добавил экс-футболист.

При этом фаворитом дерби у букмекеров является «Спартак». Красно-белые занимают шестое место в таблице после 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), ЦСКА идет на втором месте.

«Спартак» и ЦСКА встретятся в рамках 16-го тура РПЛ в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 16:45 по московскому времени.

