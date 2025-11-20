Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:25, 20 ноября 2025Бывший СССР

Ермак искал помощи у Залужного и получил от него отказ

AP: Залужный отказал Ермаку во встрече на фоне коррупционного скандала
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Посол Украины в Великобритании, экс-главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказал главе офиса президента Украины Андрею Ермаку во встрече на фоне коррупционного скандала, связанного с одним из близких к президенту страны Владимиру Зеленскому бизнесменов Тимуром Миндичем. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного и близкого к Залужному чиновника.

«Ермак публично не отреагировал на призывы к своей отставке. Однако он, по всей видимости, стремился укрепить свою поддержку в правительстве. Он пытался организовать встречу с (...) Валерием Залужным. (...) По словам чиновника, в просьбе о встрече было отказано», — цитирует издание собеседника.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимира Зеленского могут убрать. По его словам, коррупционный скандал на Украине сделал власти в Киеве уязвимыми перед внешними акторами.

Продолжающийся коррупционный скандал на Украине вызвал широкий резонанс в обществе, так как в его эпицентре оказались приближенные к Зеленскому люди. Оппозиционные партии власти «Слуга народа» силы уже призывают к отставке всего правительства страны, в то время как окружение Владимира Зеленского требует отставки главы офиса президента Украины Андрея Ермака из-за его возможной причастности к делу.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    На Украине назвали лидера недовольных в партии Зеленского

    «Калашников» выполнил контракт по СВЧ

    Тренер «Спартака» фразой «жизнь не изменилась» оценил увольнение Станковича

    Брата арестованного лидера ОПГ «Махонинские» объявили в розыск

    Мужчины в черном провели рейд на улицах Москвы

    Силуанов рассказал о подготовленном на случай изъятия российских активов плане

    В Совфеде отреагировали на новость о существовании плана из 28 пунктов по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости