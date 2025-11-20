Головин оценил возможное возвращение в Россию

Полузащитник «Монако» Головин: Я себе желаю жить в России, тогда буду счастлив

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценил возможность возвращения в Россию. Его слова приводит «Матч ТВ».

Головин отметил, что пока не знает, как сложится его карьерный путь, однако будет рад возможности вернуться в Россию. «Я себе желаю жить в России, тогда я буду полностью счастлив. Именно понять, чего я хочу дальше», — заявил он.

Ранее Головин высказался о возможном возвращении в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). Он сообщил, что рассматривает такую возможность.

36-летний Головин является воспитанником ЦСКА, за который впоследствии выступал. С 2018 года он играет за «Монако».