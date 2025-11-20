Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:14, 20 ноября 2025Спорт

Головин оценил возможное возвращение в Россию

Полузащитник «Монако» Головин: Я себе желаю жить в России, тогда буду счастлив
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Mandoga Media / Globallookpress.com

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценил возможность возвращения в Россию. Его слова приводит «Матч ТВ».

Головин отметил, что пока не знает, как сложится его карьерный путь, однако будет рад возможности вернуться в Россию. «Я себе желаю жить в России, тогда я буду полностью счастлив. Именно понять, чего я хочу дальше», — заявил он.

Ранее Головин высказался о возможном возвращении в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). Он сообщил, что рассматривает такую возможность.

36-летний Головин является воспитанником ЦСКА, за который впоследствии выступал. С 2018 года он играет за «Монако».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

    В США рассказали о попытках Украины втянуть НАТО в конфликт

    Минобороны сообщило о занятии одного из районов Покровска

    Невеста пошла к алтарю в костюме динозавра и сорвала овации

    Захарова уличила Каллас в желании «подтереть» за украинским подопечным

    Голливудская звезда объяснила редкое появление на экранах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости