Головин оценил возможность возвращения в РПЛ

Полузащитник «Монако» Головин: Могу вернуться в любой клуб РПЛ, кроме «Спартака»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценил возможность своего возвращения в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский Спорт».

Головин отметил, что рассматривает такую возможность. «Сам не определился по поводу будущего. Допускаю любой вариант в России, кроме "Спартака", естественно», — заявил он.

В сентябре сообщалось, что Головин получил травму, из-за которой пропустит около месяца. Медицинское обследование выявило у футболиста проблемы с мышцей правого бедра.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В России футболист представлял ЦСКА, чьим воспитанником и является.