10:00, 20 ноября 2025

Игрок НХЛ перенес операцию на лице после травмы

Защитник «Бостона» Макэвой перенес операцию на лице после травмы в матче НХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Winslow Townson / Imagn Images / Reuters

Американский защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой перенес операцию на лице после травмы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Матч прошел в ночь на воскресенье, 16 ноября, и завершился со счетом 3:2 в пользу бостонцев. Макэвой получил удар по лицу шайбой, после чего был доставлен в больницу.

По словам тренера «Бостон Брюинз» Марко Штурма, сейчас спортсмен в порядке. «Сейчас он восстанавливается дома, и мы по-прежнему не знаем, на какое время он выбыл», — заявил он.

27-летний Макэвой играет за бостонскую команду с 2019 года. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он сыграл за клуб 19 матчей и набрал 14 очков за результативные передачи.

