14:51, 20 ноября 2025Наука и техника

Испытания российской носимой РЛС завершат

«Ростех»: Испытания российской носимой РЛС завершат к концу 2025 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Испытания российской носимой радиолокационной станции (РЛС) завершат к концу 2025 года. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

Разработка холдинга «Высокоточные комплексы» касается радара ближней зоны с уменьшенными массогабаритными характеристиками.

Также компания завершит испытания обновленной РЛС обзора воздушного пространства, которая позволит обнаруживать беспилотники на более высокой дальности.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В октябре госкорпорация сообщила, что холдинг «Росэл» разработал малогабаритную носимую станцию 1Л65Э, предназначенную для обнаружения РЛС и дронов.

В июне газета «Известия» рассказала, что на основе российской компактной РЛС «Лори» создан радиолокационно-оптический комплекс «ЛИС-А».

    Все новости