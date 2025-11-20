Спорт
16:34, 20 ноября 2025Спорт

КХЛ раскрыла сумму отчислений от букмекеров

КХЛ получила 283,3 миллиона букмекерских отчислений в третьем квартале 2025 года
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) раскрыло сумму отчислений, полученных от букмекеров в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщает Sports.

Отмечается, что всего от букмекеров лига получила 283,3 миллиона рублей. Из них 70 процентов пойдет на финансирование профессионального хоккея, а остальное — на развитие детского спорта.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла на 50 процентов, а в сравнении с предыдущим кварталом 2025 года — на 25 процентов.

Ранее сообщалось, что доходы от налога на букмекеров составят более 60 миллиардов рублей в 2026 году. Таким образом, они вырастут в 60 раз.

