Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:07, 20 ноября 2025Из жизни

Описан вкус самой дорогой чашки кофе в истории

Бариста Серкан Сагсоз сравнил вкус самой дорогой чашки кофе в истории с медом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

Главный бариста дубайского кафе Julith Coffee описал вкус их нового кофе, чашка которого стоит 3600 дирхамов (80 тысяч рублей). Об этом пишет Caterer Middle East.

Новинку готовят из кофейных зерен Geisha линии Nido 7 — редкого сорта, выращенного на склонах неприступного вулкана Бару в западной Панаме. Каждая партия (микролот) дает лишь несколько килограммов зерен за урожай. Это и делает чашку этого кофе самой дорогой в истории.

Специалист по приготовлению кофе Серкан Сагсоз рассказал, что в напитке можно различить ноты жасмина, апельсина и бергамота. Кофе также отличается привкусом абрикоса и персика. Саргоз сравнил его вкус с медом. По его словам, кофе Nido 7 Geisha нежный и сладкий, в нем нет никакой горечи.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
«Я чувствовал себя брошенным» История россиянина, который перебрался из Казани в Дубай и потерял все
«Я чувствовал себя брошенным»История россиянина, который перебрался из Казани в Дубай и потерял все
22 августа 2023

Дорогой напиток удалось попробовать и журналисту из издания Condé Nast Traveler. Он также назвал его вкус нежным и отметил в нем цветочные и цитрусовые оттенки — «почти чайные».

На конкурсе спешелти кофе Best of Panama Nido 7 набрал 98 баллов. До этого рекордом были 96,5 балла.

Ранее сообщалось, что британский фуд-блогер попробовал самый дорогой сэндвич в стране, который продают в ресторане известного повара Гордона Рамзи, и описал ощущения. По словам мужчины, он имел «невероятно приятный запах» и «чрезвычайно насыщенный» вкус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас об этом не проинформировали». Европа бьет тревогу из-за нового плана США по Украине. Какой пункт особенно всех взволновал?

    SHAMAN раскрыл подробности предложения руки и сердца Мизулиной

    Глава дипломатии ЕС высказалась о плане США по Украине

    Обнаружен скрытый фактор болезни Альцгеймера

    Новая хозяйка сброшенной с обрыва в Крыму кошки Муси рассказала о ее состоянии

    Росгвардейцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ на территории Украины

    Передачу Донбасса России предложили осуществить по схеме «деньги за землю»

    В Москве выпал «декоративный снег»

    Важнейшая отрасль в России столкнулась с нехваткой работников

    Врачи приняли расслоение аорты у 47-летней женщины за повышенное газообразование

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости