Песков рассказал о медобследовании Путина

Песков: Путин прошел медосмотр там, где это положено

Президент России Владимир Путин прошел медицинское обследование там, где это положено. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, пишет РИА Новости.

«Там, где положено это делать президенту», — пояснил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о том, где он проходил медицинский осмотр.

Ранее Владимир Путин раскрыл результаты ежегодного медицинского обследования. Лидер страны поделился этой информацией в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Как отметил президент, обследование у врачей заняло у него почти двое суток. При этом Путин сообщил, что даже ночевал в стенах медицинского учреждения.

До этого глава России говорил о ежегодной проверке здоровья. «Техосмотр проходим регулярно. Каждый год "чек-ап"», — сказал президент.