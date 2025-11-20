Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:35, 20 ноября 2025Экономика

Последствия конфискации российских активов для США оценили

РИА: Конфискация активов РФ может привести к потере США 6,6 млрд долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Конфискация российских активов может привести к потере США 6,6 миллиарда долларов. Так оценили последствия для Вашингтона на основе данных национальных статслужб в РИА Новости.

Ранее Бюджетное управление конгресса США допустило, что президент Дональд Трамп может конфисковать половину находящихся под контролем американской юрисдикции замороженных суверенных активов России. Их объем оценивается в пять миллиардов долларов.

Вместе с тем указ президента России Владимира Путина предусматривает в качестве ответной меры изъятие активов США.

По итогам 2024 года объем прямых инвестиций США в российскую экономику составил 6,6 миллиарда долларов. Их американская сторона может потерять в случае, если власти примут решение о конфискации.

Государственный секретарь США Марко Рубио ранее предупреждал, что возможная конфискация российских активов чревата непредвиденными последствиями.

На прошлой неделе гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что готова судиться с Евросоюзом в случае конфискации замороженных активов России. Если же Euroclear принудят к такому шагу, решения Европейской комиссии и Совета ЕС будут блокированы в судебном порядке.

В ответ на конфискацию ее активов западными странами Россия приготовила ответ. Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, Москва готова принять меры, аналогичные тем, которые сейчас обсуждаются недружественными западными странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине решили отвергнуть новый мирный план США. Что не устраивает политиков в Киеве и Европе?

    На Западе заявили о приближающим окончание конфликта на Украине событии

    Дочь экс-главы ЮАР связали с вербовкой бойцов для отправки на Украину

    В российском аэропорту «оживили» иностранную технику

    Раскрыты подробности о ядах в пиве для офицера Минобороны

    Обманчивый силуэт волка привел российского охотника к уголовному делу

    Губернатор раскрыл подробности ночной атаки на Воронежскую область

    Известный украинский комик раскрыл отношение к живущим в России коллегам

    15-летняя королева красоты попала в смертельную аварию

    Перевод почти 400 тысяч рублей на чужой счет обернулся для россиянки 16 годами колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости