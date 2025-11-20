Последствия конфискации российских активов для США оценили

РИА: Конфискация активов РФ может привести к потере США 6,6 млрд долларов

Конфискация российских активов может привести к потере США 6,6 миллиарда долларов. Так оценили последствия для Вашингтона на основе данных национальных статслужб в РИА Новости.

Ранее Бюджетное управление конгресса США допустило, что президент Дональд Трамп может конфисковать половину находящихся под контролем американской юрисдикции замороженных суверенных активов России. Их объем оценивается в пять миллиардов долларов.

Вместе с тем указ президента России Владимира Путина предусматривает в качестве ответной меры изъятие активов США.

По итогам 2024 года объем прямых инвестиций США в российскую экономику составил 6,6 миллиарда долларов. Их американская сторона может потерять в случае, если власти примут решение о конфискации.

Государственный секретарь США Марко Рубио ранее предупреждал, что возможная конфискация российских активов чревата непредвиденными последствиями.

На прошлой неделе гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что готова судиться с Евросоюзом в случае конфискации замороженных активов России. Если же Euroclear принудят к такому шагу, решения Европейской комиссии и Совета ЕС будут блокированы в судебном порядке.

В ответ на конфискацию ее активов западными странами Россия приготовила ответ. Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, Москва готова принять меры, аналогичные тем, которые сейчас обсуждаются недружественными западными странами.