Путин рассказал о долголетии

Путин заявил, что продолжительность жизни может составлять и 150 лет

Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает РИА Новости.

По словам российского лидера, в перспективе продолжительность жизни может составлять и 150 лет, однако этого всегда будет мало, ровно как и денег. «Когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и это считалось нормальным. Потом средний возраст в отдельных странах и на планете в целом стал увеличиваться до 35, 45, 50 лет», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в настоящее время в некоторых странах этот показатель уже приблизился к 80 годам, при этом Россия ставит определенные цели по увеличению средней продолжительности жизни.

