Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:44, 19 ноября 2025Россия

Путин рассказал о долголетии

Путин заявил, что продолжительность жизни может составлять и 150 лет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает РИА Новости.

По словам российского лидера, в перспективе продолжительность жизни может составлять и 150 лет, однако этого всегда будет мало, ровно как и денег. «Когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и это считалось нормальным. Потом средний возраст в отдельных странах и на планете в целом стал увеличиваться до 35, 45, 50 лет», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в настоящее время в некоторых странах этот показатель уже приблизился к 80 годам, при этом Россия ставит определенные цели по увеличению средней продолжительности жизни.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о медицинском обследовании президента. По его словам, глава государства прошел медосмотр там, где это положено. До этого лидер России заявил, что чек-ап занял у него почти двое суток, и он даже ночевал в стенах медучреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые детали мирного плана США по Украине

    Трамп заявил о разочаровании в Путине

    Путин рассказал о долголетии

    Трамп заявил о начале работ по созданию новейшего истребителя

    Италия выдаст Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась в одних стрингах

    Трамп пригрозил врагам

    Песков рассказал о медобследовании Путина

    Львов погрузился во тьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости