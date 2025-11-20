Россия
22:07, 20 ноября 2025Россия

Российские военные взяли под контроль Масляковку

ВС РФ взяли под контроль Масляковку и движутся к Красному Лиману
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская группировка войск «Запад» взяла под контроль населенный пункт Масляковка в пригороде Красного Лимана. Бойцы движутся к самому городу — крупному узлу обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), доложил президенту РФ Владимиру Путину командующий группировки Сергей Кузовлев, пишет ТАСС.

«Штурмовые группы 25-й армии активно продвигаются в направлении города Красный Лиман, который является крупнейшим железнодорожным узлом в регионе. Также взят под контроль его пригород, населенный пункт Масляковка», — подчеркнул Кузовлев.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Российская армия взяла под контроль Веселое Запорожской области. Как уточнялось, поселок заняли подразделения группировки войск «Восток» в ходе продвижения в глубину обороны противника.

До этого стало известно, что бойцы группировки «Восток» заняли Нечаевку в Днепропетровской области.

