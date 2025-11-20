Российский актер оказался в СИЗО за изготовление порно с двухлетними детьми

В Петербурге суд взял под стражу актера Колганова за изготовление детского порно

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу актера Владимира Колганова по делу об изготовлении и распространении детского порно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина пробудет под стражей до 17 января 2026 года. Ему вменяют статью 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.

О том, что петербургская полиция раскрыла порностудию с детьми, стало известно в четверг, 20 ноября. Порностудия была организована в 2015 году, а для изготовления незаконного контента использовались дети в возрасте от одного до двух лет. Снятые ролики распространялись в даркнете и на зарубежных сайтах. В тот же день был задержан и Колганов.