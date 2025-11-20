Наука и техника
04:46, 20 ноября 2025Наука и техника

Windows научилась защищаться от сбоев

В Windows 11 добавили функцию автоматического создания точек восстановления
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

В Windows 11 появился новый механизм восстановления от сбоев. На это обратило внимание издание PhoneArena.

В середине ноября корпорация Microsoft представила пакет обновлений безопасности для Windows 11 и рассказала о новых возможностях восстановления компьютера под управлением операционной системы (ОС). В том числе инженеры добавили возможность восстанавливать данные и настройки персонального компьютера (ПК) на определенный момент времени.

Авторы PhoneArena объяснили, что инженеры фактически научили Windows регулярно делать точки сохранения. С новой механикой пользователь сможет выбрать точку восстановления после сбоя — ему не придется заранее создавать ее. Однако для хранения большого количества точек восстановления системе может потребоваться больше места на диске.

Кроме того, в Windows улучшили среду восстановления (WinRE). Так, после восстановления компьютера «с нуля» пользователю не придется искать сетевой драйвер для подключения к интернету — ОС сама найдет и установит программное обеспечение (ПО). На первом этапе она будет находить драйверы для проводного подключения (Ethernet), а в будущем — и для беспроводного (Wi-Fi).

В конце октября в Microsoft заявили, что после каждого появления «синего экрана смерти» (Blue screen of death, BSoD) — распространенной критической ошибки ОС — Windows будет запускать сканирование памяти.

