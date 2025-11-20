Раскрыт неожиданный для ПК вред курения

SlashGear: Курение рядом с ПК может вызвать его поломку из-за скопления пыли

Регулярное курение рядом с компьютером может спровоцировать поломку устройства. Об этом сообщает издание SlashGear.

Журналисты медиа сослались на доктора медицинских наук Махера Карам-Хаге из онкологического центра имени М.Д. Андерсона при Техасском университете (США). Специалист напомнил, что никотин и смола наносят наибольший урон здоровью при курении. На основе его отчета авторы SlashGear раскрыли неожиданный вред для персонального компьютера (ПК).

По их словам, выделяющаяся вместе с дымом сигареты смола может проникать внутри компьютера и накапливаться на его компонентах. Со временем к ней начинает прилипать пыль и другие мелкие частицы, находящиеся в воздухе, и провоцировать загрязнение компонентов ПК и выход их из строя.

«Если эта смола накапливается внутри корпуса ПК, она может помешать работе вентиляторов», — заметили специалисты. По их словам, скопившаяся пыль приводит к перегреву деталей устройства, из-за чего ресурс их работы сокращается.

«Добавьте к этому тот факт, что в корпусе есть очень хрупкие детали, которые легко повредить неумелым прикосновением во время чистки от смолы, и станет ясно, что с этим нужно быть предельно осторожным», — заключили авторы.

