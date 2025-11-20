Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:30, 20 ноября 2025Силовые структуры

Теща серийного похитителя нянь пыталась лишить его и дочь родительских прав

Теща задержанного за убийства нянь пыталась лишить его и дочь родительских прав
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Теща задержанного за расправы над нянями жителя Подмосковья пыталась лишить его и дочь родительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина хотела забрать девятилетнего внука через суд. Иск она подала в апреле, на тот момент ее дочь сбежала от мужа. Известно, что тогда же ребенок сломал руку. Суд заявление так и не рассмотрел.

Ранее сообщалось, что мать ребенка в порядке, однако она была вынуждена регулярно менять место жительства и работы, чтобы ее не нашел муж. Женщина убеждена, что он планировал ей навредить.

Мужчину задержали ранее 20 ноября. Ему вменяют расправы, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, склонение к употреблению наркотиков. По версии следствия, он искал девушек в качестве нянь для ребенка, а когда те приезжали, закрывал их дома, насиловал и склонял к употреблению запрещенных веществ. Одна девушка смогла сбежать, она находится в больнице. Еще двух ищут. Свою вину в расправах мужчина не признал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На «Мисс Вселенная» небывалый скандал с подтасовками. Часть жюри покинула конкурс, участницы в панике. Чем это закончится?

    В США признали крупный прорыв российского Су-57

    На Украине предрекли неизбежное сокращение ВСУ

    Российский депутат предложил снизить смертность на СВО с помощью собак

    Самолет потерпел крушение и полностью сгорел вместе с пассажирами в Японии

    Тренер Махачева назвал условие завершения карьеры российским бойцом

    Российские банки предложили ограничить скидки на маркетплейсах

    В Госдуме оценили идею с заморозкой денег при покупке жилья

    У 24-летней звезды популярного телешоу обнаружили рак

    В России придумали способ сделать жилье еще доступнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости