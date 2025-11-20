Теща серийного похитителя нянь пыталась лишить его и дочь родительских прав

Теща задержанного за убийства нянь пыталась лишить его и дочь родительских прав

Теща задержанного за расправы над нянями жителя Подмосковья пыталась лишить его и дочь родительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, женщина хотела забрать девятилетнего внука через суд. Иск она подала в апреле, на тот момент ее дочь сбежала от мужа. Известно, что тогда же ребенок сломал руку. Суд заявление так и не рассмотрел.

Ранее сообщалось, что мать ребенка в порядке, однако она была вынуждена регулярно менять место жительства и работы, чтобы ее не нашел муж. Женщина убеждена, что он планировал ей навредить.

Мужчину задержали ранее 20 ноября. Ему вменяют расправы, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, склонение к употреблению наркотиков. По версии следствия, он искал девушек в качестве нянь для ребенка, а когда те приезжали, закрывал их дома, насиловал и склонял к употреблению запрещенных веществ. Одна девушка смогла сбежать, она находится в больнице. Еще двух ищут. Свою вину в расправах мужчина не признал.