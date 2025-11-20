Предполагаемый похититель нянь из Подмосковья отреагировал на обвинения

Задержанный за убийства и изнасилование нянь в Подмосковье не признал вину

Задержанный за расправу над нянями своего сына в Подмосковье не признал вину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина не признается в том, что расправился с девушками.

Близкие одной из пропавших рассказали, что та устроилась няней по объявлению и вскоре вступила с задержанным в отношения. Пара стала жить вместе, после чего девушка перестала выходить на связь с родственниками, те начали ее поиски.

Мужчина утверждает, что поссорился с девушкой, и она ушла из дома.

Жителя Подмосковья задержали 20 ноября. Ему вменяют расправы, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, склонение к употреблению наркотиков. По версии следствия, он искал девушек в качестве няни для ребенка, а когда те приезжали, закрывал их дома, насиловал и склонял к употреблению запрещенных веществ. Одна девушка смогла сбежать, она находится в больнице. Еще двух ищут.

Ранее сообщалось, что в марте мужчина заявлял в полицию о бесследном исчезновении супруги. Она уехала в Санкт-Петербург и отключила телефон. Выяснилось, что с ней все в порядке, однако она все еще опасается за свою жизнь.