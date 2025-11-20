ВСУ получили британские зенитные установки Terrahawk Paladin

В ВСУ впервые заметили британские зенитные установки Terrahawk Paladin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать зенитный артиллерийский комплекс Terrahawk Paladin. Об этом сообщает украинский портал «Милитарный».

Новейшая зенитная установка основана на шасси MAN HX, с которого его можно быстро выгрузить. Terrahawk Paladin известна своей полной автономностью. Уточняется, что установка имеет сенсоры и системы обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных, наземных и морских целей на короткой дистанции.

Авторы портала отметили, что в обычной комплектации Terrahawk Paladin оснащен 30-миллиметровой пушкой Mark 44 Bushmaster II. Однако в зависимости от требований заказчика его калибр можно изменить. Но Украина получила вариант со стандартной пушкой. Также на платформе с установкой находится фиксированная радиолокационная мачта с круговым обзором для обнаружения малозаметных целей.

Terrahawk Paladin разработан компанией MSI Defence Systems. О передаче зенитного артиллерийского комплекса стало известно еще в октябре 2023 года.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ применили в зоне специальной военной операции на Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Они были сбиты российскими военными.