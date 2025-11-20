Наука и техника
ВСУ получили британские зенитные установки Terrahawk Paladin

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий
Фото: MSI-Defense Systems Ltd

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать зенитный артиллерийский комплекс Terrahawk Paladin. Об этом сообщает украинский портал «Милитарный».

Новейшая зенитная установка основана на шасси MAN HX, с которого его можно быстро выгрузить. Terrahawk Paladin известна своей полной автономностью. Уточняется, что установка имеет сенсоры и системы обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных, наземных и морских целей на короткой дистанции.

Авторы портала отметили, что в обычной комплектации Terrahawk Paladin оснащен 30-миллиметровой пушкой Mark 44 Bushmaster II. Однако в зависимости от требований заказчика его калибр можно изменить. Но Украина получила вариант со стандартной пушкой. Также на платформе с установкой находится фиксированная радиолокационная мачта с круговым обзором для обнаружения малозаметных целей.

Terrahawk Paladin разработан компанией MSI Defence Systems. О передаче зенитного артиллерийского комплекса стало известно еще в октябре 2023 года.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ применили в зоне специальной военной операции на Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании. Они были сбиты российскими военными.

