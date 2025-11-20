Экономика
09:58, 20 ноября 2025

Продажи техники для строительства дорог в России рухнули

«Росспецмаш» сообщил о падении продаж дорожно-строительной техники на 41,3 %
Платон Щукин
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам первых трех кварталов 2025 года продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) рухнули на 41,3 процента, до 32,4 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные «Росспецмаша» (объединяет заводы, отвечающие за выпуск 80 процентов российской ДСТ) сообщает «Коммерсантъ».

В первом полугодии результаты были еще хуже — минус 45,4 процента, а в сентябре отгрузки в годовом выражении упали только на 25,6 процента, однако, подчеркнул представитель ассоциации, такая динамика не означает постепенного улучшения ситуации.

Дело в том, что производители находятся в «стабильно сложном положении» с середины 2024 года, когда начали резко расти запасы техники и оборудования у дилеров и на заводах. Таким образом, на меньшие цифры осенью влияет эффект низкой базы, а не рост продаж.

За девять месяцев отгрузки автокранов в номинальном выражении упали на 50 процентов, кранов-трубоукладчиков — на 71 процент, телескопических погрузчиков — на 86 процентов, фронтальных погрузчиков — на 42 процента, автогрейдеров — на 35 процентов, гусеничных бульдозеров — на 57 процентов, катков — на 68 процентов, экскаваторов — на 27 процентов.

Гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Мария Ярмальчук отметила, что основной причиной падения спроса на ДСТ стало снижение объемов строительства дорог и сложное финансовое положение отрасли. Проблемы с деньгами и новыми контрактами не позволяют строителям обновлять парк техники.

Дополнительно давит высокая ключевая ставка Центробанка, которая делает лизинг техники еще дороже. По оценке Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, продажи импортной дорожно-строительной техники в январе-сентябре тоже упали, хотя и меньше, чем российской. Опрошенные изданием аналитики сохраняют негативный прогноз по спросу. Один из них указал, что отрасль ДСТ вряд ли перейдет к росту раньше 2028 года.

Ранее сообщалось, что по итогам года выпуск сельскохозяйственной техники в России сократится на 20-30 процентов в связи с тем, что у аграриев нет средств на обновление парка.

