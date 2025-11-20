В Госдуме отреагировали на план передачи Донбасса России за деньги

Депутат Кирьянов: План передачи Донбасса за деньги для России неприемлем

Возможный план передачи Донбасса за деньги для России абсолютно неприемлем. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Ранее в The Telegraph со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа в рамках своего мирного плана по урегулированию конфликта намерена передать России территорию Донбасса по схеме «деньги за землю». Суть схемы, по данным британской газеты, состоит в том, что Россия будет выплачивать Киеву арендную плату за контроль над регионом.

«Это вообще, мягко говоря, очень странный план. И он, конечно, мог родиться только в сознании бизнесмена, каким до сих пор, по-моему, и является президент Дональд Трамп. Он, видимо, не очень понимает, что государства ведут себя совсем не так, как бизнесмены на переговорах. Конечно, приемлемость такого плана для России нулевая, и даже обсуждать всерьез какие-то такие странные решения было бы неправильно», — прокомментировал Кирьянов.

Ранее издание Politico сообщило, что детали американского плана по урегулированию конфликта на Украине встревожили европейских союзников. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего окончания конфликта.