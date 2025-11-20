Россия
11:35, 20 ноября 2025

В Госдуме захотели изменить описание герба России

В Госдуме хотят законодательно закрепить кресты на гербе РФ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Госдуме захотели изменить официальное описание герба России, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента, сообщил ее председатель Вячеслав Володин в Max.

Он пояснил, что в Госдуму поступают обращения об использовании государственной символики без крестов. «Чаще всего речь идет о Государственном гербе Российской Федерации. Мы должны сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности», — подчеркнул Володин.

Спикер нижней палаты парламента также напомнил, что в июле депутаты приняли закон против «крестопада», запрещающий использование изображений объектов религиозного назначения без соответствующих символов.

Ранее администрация президента России сменила дизайн государственного герба на официальном сайте Кремля и в социальных сетях. На герб вернули традиционные кресты и короны двуглавого орла. До этого рисунок был стилизован и вместо крестов над двуглавым орлом находились ромбы.

