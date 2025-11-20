В Греции теннисиста-миллионера лишили прав за превышение скорости

Теннисиста Стефаноса Циципаса на год лишили водительских прав за превышение скорости в Греции. Об этом сообщает Greek City Times.

Как отмечает издание, теннисист-миллионер ехал за рулем автомобиля Lotus по автостраде в Афинах со скоростью 210 км/ч при ограничении в 130 км/ч. Нарушение было зафиксировано новой камерой, установленной 17 ноября в рамках цифровой реформы, направленной на повышение безопасности дорожного движения в стране.

В итоге Циципас лишился прав сроком на год. Кроме того, спортсмен заплатит штраф в размере двух тысяч евро.

28-летний Циципас занимает 34-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. За карьеру грек заработал более 36 миллионов долларов призовых.

В сентябре украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика на полгода лишили водительских прав в Великобритании. Суд принял решение из-за неоднократных нарушений футболистом ПДД.