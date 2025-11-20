Мир
23:41, 19 ноября 2025Мир

В мирном плане США по Украине заметили пункт про иностранные войска

FT: В мирном плане США по Украине есть запрет на допуск иностранных войск
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Новый план Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине предполагает запрет на размещение иностранных войск на территории страны. Об этом пишут журналисты британской газеты Financial Times (FT), ссылаясь на знакомые с проектом плана источники.

В подготовленном документе отмечается, что никакие иностранные войска не будут допущены на украинскую территорию. Кроме того, план также не предусматривает поставки Соединенными Штатами дальнобойного оружия Киеву. По информации издания, план разработали с участием российской стороны.

Тем временем чиновники на Украине уже успели отвергнуть план американцев по разрешению кризиса. 19 ноября стало известно, что США потребуют от Киева отказаться от Донбасса и признать русский язык.

Портал Axios ранее сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, возглавивший переговорный процесс от Вашингтона, отменил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре. Причиной могло стать то, что стороны разошлись в позициях по обсуждаемому мирному плану.

