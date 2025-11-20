В мирном плане США по Украине заметили пункт про иностранные войска

Новый план Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине предполагает запрет на размещение иностранных войск на территории страны. Об этом пишут журналисты британской газеты Financial Times (FT), ссылаясь на знакомые с проектом плана источники.
В подготовленном документе отмечается, что никакие иностранные войска не будут допущены на украинскую территорию. Кроме того, план также не предусматривает поставки Соединенными Штатами дальнобойного оружия Киеву. По информации издания, план разработали с участием российской стороны.
Тем временем чиновники на Украине уже успели отвергнуть план американцев по разрешению кризиса. 19 ноября стало известно, что США потребуют от Киева отказаться от Донбасса и признать русский язык.
Портал Axios ранее сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, возглавивший переговорный процесс от Вашингтона, отменил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре. Причиной могло стать то, что стороны разошлись в позициях по обсуждаемому мирному плану.